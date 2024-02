De Laurentiis furibondo, non ha visto neanche gol di Ngonge in tribuna. Confronto a fine gara con Mazzarri e Di Lorenzo

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport ieri Aurelio De Laurentiis era a dir poco furioso per il pareggio contro il Genoa. La rete del nuovo acquisto Ngonge non l'ha vista nemmeno in tribuna al Maradona bensì davanti ad un monitor. Un segnale chiaro sullo stato d'animo attuale del patron.

Colloquio tra De Laurentiis, Mazzarri e Di Lorenzo

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport: