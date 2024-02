CorSport - De Laurentiis e la scelta di portare il Napoli alla versione del tressette a perdere

Napoli Calcio - "Ben oltre i confini della realtà c’è Aurelio De Laurentiis" scrive questa mattina il Corriere dello Sport che commenta le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Napoli prima della conferenza pre gara dell'allenatore Walter Mazzarri.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"E pazienza che Zielinski sia il talento puro, bisogna farsene una ragione e abbattere qualsiasi forma di retropensiero fuorviante, evitando di ondeggiare tra sostantivi allusivamente infamanti come ritorsione, che in realtà poi fa rima con azione: ecco, il Napoli sta uscendo dagli schemi, ha deciso di aggirare forme e sostanza, di lanciare il proprio “ciapa no” – il Tressette a perdere – a centrocampo, buttando le carte in aria per stupire a oltranza".