CorSport - De Laurentiis aveva deciso di esonerare Garcia già un mese fa! Ecco perchè non lo fece

Ultime notizie Napoli - A ottobre un ex centrocampista e allenatore della Juventus, a novembre un ex difensore e vice allenatore della Juventus. Da Antonio Conte a Igor Tudor, però, non è stato un attimo come racconta il Corriere dello Sport. Il Napoli presto avrà un nuovo allenatore.

De Laurentiis esonera Garcia e prende Tudor

Il Napoli ci ha rimesso altre quattro giornate di campionato e due di Champions piene di rimpianti, ma 35 giorni dopo De Laurentiis è stato costretto a ricominciare il casting per la panchina: