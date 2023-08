CorSport - De Laurentiis apre alla cessione di Lozano: inviata una richiesta ai Los Angeles

Calciomercato Napoli - De Laurentiis apre alla cessione di Lozano ai Los Angelse in Mls si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Ieri l'agente del messicano ha lasciato Castel di Sangro, dopo aver incontrato De Laurentiis, per recapitare le condizioni poste dal Napoli al club statunitense.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Barry Whelan, manager dell’agenzia che cura gli interessi di Hirving Lozano, ha salutato ieri mattina Aurelio De Laurentiis, se ne è andato nel suo elegante vestito di lino, e ha portato con sé l’ultima richiesta del Napoli da girare ai Los Angeles Fc. In America, per la precisione in California, si erano appena addormentati, a quell’ora non era consigliabile telefonare, però ora che si sono svegliati conoscono i margini per trattare la cessione del Chucky, tra un anno libero a parametro zero: per farlo subito, invece, e possibilmente entro la mezzanotte del 2 agosto, ci vorranno una ventina di milioni di euro".