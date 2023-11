CorSport - Contro l'Ucraina torna titolare Di Lorenzo. Possibile esclusione per Raspadori

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle possibili scelte di Luciano Spalletti per Ucraina-Italia:

"Kean (non era neanche in panchina, ma si era accomodato in tribuna con Biraghi, Colpani e Di Lorenzo, quest’ultimo disponibile dopo aver scontato il turno di squalifica) si sono allenati regolarmente. Nel test contro l’Under 18 dell’Empoli, diventato quasi un rituale, Spalletti ha ruotato gli azzurri (28 in totale quelli a disposizione), preservando maggiormente chi aveva giocato contro la Macedonia e verificando le condizioni fisiche di chi aveva preso più di qualche colpo nella sfida di venerdì (vedi Chiesa). In attacco ha provato il tridente con Scamacca centrale, e con Zaniolo e El Shaarawy a supporto".