CorSport - Conte-Napoli è solo questione di tempo, ha voglia di tornare in panchina

Calciomercato Napoli - Ultimissime sulla scelta di Antonio Conte in vista del futuro e della prossima stagione. L'allenatore è pronto per una nuova avventura e c'è il sogno per il Napoli.

La scelta di Antonio Conte, c'è il Napoli

Ci sono notizie del Corriere dello Sport con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda Conte-Napoli. Secondo quanto rivelato dal quotidiano il primo desiderio di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli resta Conte. ADL lo cerca da ottobre e ora la questione è semplice: lui ha voglia di tornare in panchina dopo un anno senza calcio (per scelta). A ottobre declinò l’offerta del Napoli del suo amico presidente De Laurentiis perché preferiva un progetto vergine. E così valuta e vaglia. Attendere prego, ora è solo questione di tempo prima della scelta finale.