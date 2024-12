CorSport - Conte e il Napoli devono difendere il primo posto, tornano in campo i soliti noti

Napoli - Contro la Lazio l’allenatore s'affida ai soliti noti. Non può fare altrimenti, anche se alcuni di loro aveva provato a inserirli all’Olimpico nella ripresa, nel tentativo di raggiungere la squadra di Baroni. In campionato, però, c’è da difendere il primo posto e allora gli undici sono quelli che ormai si recitano a memoria. Meret si riprende il posto tra i pali, Di Lorenzo la fascia di capitano e quella destra della difesa, completata con Rrahmani e Buongiorno centrali e Olivera a sinistra, sostituito a Roma da Spinazzola. A centrocampo, l’unico che ha veramente riposato è Anguissa, non inserito contro la Lazio a differenza di Lobotka e McTominay. In attacco, fresco come una rosa, Kvaratskhelia si riprenderà il posto che per una sera è stato di Neres, mentre Politano e Lukaku, impegnati nel finale all’Olimpico, completeranno il reparto di una squadra che al di là della défaillance in Coppa Italia vuole conservare il primo posto che ormai occupa da 70 giorni.