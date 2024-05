CorSport - Come ha trascorso Conte la giornata di ieri dopo le voci sul Napoli: il racconto

Come ha trascorso la giornata di ieri Antonio Conte dopo le voci sul Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un po' come Conte, che sembra davvero molto vicino al Napoli, ha trascorso la giornata di ieri a Torino:

"Antonio Conte non ha ancora chiuso con il Napoli, anzi è ancora lì che tratta con De Laurentiis, ma è già scoppiata la mania in città e dintorni. Isole comprese: ieri, tra le altre cose piene di entusiasmo e i voli pindarici colti sui social, è stato finanche avvistato a Capri. Così, all’improvviso e senza alcun fondamento: era a casa, ha trascorso il weekend a Torino tra padel e telefono. Certo: bollirà, quell’apparecchio. Proprio come i suoi pensieri".