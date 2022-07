CorSport - Casting portiere Napoli: non solo Kepa, altri tre nomi esteri sulla lista di Giuntoli

Non solo Kepa, il Napoli sta guardando altri tre nomi esteri per la porta. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea come non sia per nulla scontata la permanenza di Alex Meret a Napoli. Si è parlato di un rinnovo praticamente fatto fino al 2027 ma secondo il quotidiano potrebbe non andare così.

Meret

Portiere Napoli: i nomi

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Nel frattempo, il ds Giuntoli guarda al mercato estero con estrema attenzione, a prescindere da Meret: piace Keylor Navas, in rotta con il Psg, ma il suo ingaggio monstre da 8 milioni è un muro invalicabile. Anche il basco Kepa è in uscita dal Chelsea e piace molto, da tempo, ma come nel caso del collega costaricano bisogna rientrare nei nuovi canoni d'ingaggio del Napoli. Raccolte info sullo svizzero Yann Sommer del Mönchengladbach e sul portoghese Maximiano del Granada".



