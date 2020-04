CorSport - Casting attaccante esterno Napoli: non solo Boga, c'è anche la tentazione Felipe Anderson

Ultimissime Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe cercando con grande insistenza un esterno d'attacco che possa dare imprevedibilità alla manovra. In Italia il nome che piace di più è quello di Jeremie Boga del Sassuolo, ma Giuntoli sta monitorando con grande attenzione anche l'estero. Sul taccuino ci sarebbero altri quattro identikit: Milot Rashica del Werder Brema, Everton Sousa Soares del Gremio, Oussama Idrissi degli olandesi dell'AZ ed infine una vecchia conoscenza del calcio italiano come Felipe Anderson ora in forza al West Ham.