CorSport - Capiremo a fine gennaio se lo stop di Milano è un caso isolato. Il Napoli dimostri che una sconfitta fa una grande squadra più sicura dei suoi mezzi

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea l'importanza della gara contro la Samp. Il Napoli è chiamato a reagire dopo la sconfitta di Milano ed anche alla luce dell'ottava vittoria consecutiva della Juventus e del pari proprio dell'Inter a Monza in pieno recupero. Un risultato che sa di beffa per Simone Inzaghi che sperava in un altro successo.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Che questo stop sia un caso isolato o piuttosto una breccia aperta nel muro della capolista lo scopriremo alla fine di gennaio, quando il Napoli avrà concluso il girone d’andata, affrontando Samp e Salernitana in trasferta, Juve e Roma in casa. Nel frattempo Spalletti fa bene a reagire alla sconfitta attivando un robusto turn over. La competizione per la maglia è il miglior antidoto contro l’impasse psicologico e la perdita di concentrazione.

Tanto più quando nella rosa ci sono talenti come Raspadori e Elmas, in grado di non far rimpiangere i titolari in diversi ruoli. A Genova è necessario che il palleggio del Napoli recuperi la verticalità e la velocità che ne hanno fatto fin qui una straordinaria arma di sfondamento. Non solo per rimettere gli azzurri in corsa, tenendo le distanze. Ma anche per dimostrare, a se stessi e ai rivali, che una sconfitta fa una grande squadra più sicura dei suoi mezzi"