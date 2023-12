CorSport - Cambio di preparazione atletica e didattica difensiva cancellata da Garcia: Mazzarri rigenera il Napoli

Napoli calcio - Walter Mazzarri sapeva dei rischi che avrebbe corso nel prendere il Napoli in corsa. Da quando è ritornato sulla panchina azzurra, si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, sono cambiate alcune cose dal punto di vista atletico nonché dal punto di vista delle sessioni dedicate alla difesa.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il Napoli si sta ancora leccando le ferite di una condizione atletica precaria sin dall’inizio della stagione e il cambio di preparazione è andato in scena soltanto dall’esonero di Garcia in poi. Per rincorrere bisogna correre, ma l’impressione è che Walter dovrà volare per rigenerare definitivamente un ambiente già finito sull’orlo della depressione e domenica di nuovo molto demoralizzato: la squadra, nel secondo tempo, è crollata fisicamente come sempre e perdi più anche mentalmente.

E ancora: Mazzarri ha cominciato a lavorare costantemente sulla difesa, rispolverando sessioni didattiche cancellate dopo l’addio di Spalletti".