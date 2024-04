Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport contro il Monza potrebbero esserci delle novità di formazione. Francesco Calzona sembra intenzionato a dare spazio a Piotr Zielinski al posto di Hamed Junior Traorè. Il polacco, entrato a gara in corso contro l'Atalanta, è stato l'unica nota positiva in una partita nel complesso da dimenticare. Possibile anche il ritorno da titolare di Olivera per Mario Rui.