CorSport - Calzona conferma il 4-3-3: quattro novità rispetto al pari contro il Genoa

Napoli Calcio - Neanche il tempo di parlare con i calciatori a Castel Volturno che Francesco Calzona si è messo subito all'opera per provare a rigenerare una squadra confusa ed anche un po' depressa per gli ultimi risultati. Come ha dichiarato lo stesso allenatore ieri in conferenza stampa, ha potuto lavorare praticamente pochissimo in termini di schemi ed altro. Solo qualche prova tattica ed un paio suggerimenti ad una rosa che conosce molto bene.

Probabile formazione del Napoli contro il Barcellona

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, Calzona dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-3. In porta spazio ad Alex Meret. La linea a quattro vede a destra Giovanni Di Lorenzo, coppia centra composta da Rrahmani e Juan Jesus mentre a sinistra ritorna Mario Rui. A centrocampo spazio a Lobotka, Anguissa e Cajuste. In attacco tridente con Osimhen, Kvaratskhelia e Politano.