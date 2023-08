CorSport - Caldo torrido a Castel Volturno: decisione a sorpresa di Garcia per gli allenamenti

Calcio Napoli - Il caldo torrido che sta attanagliando gran parte dell'Italia sta avendo effetti anche sugli allenamenti del Napoli nel quartier generale di Castel Volturno. L'allenatore Rudi Garcia, come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, ha dovuto modificare l'orario dell'allenamento mattutino proprio per sfuggire in qualche modo a temperature davvero roventi.

Cambio orario allenamenti Napoli a Castel Volturno

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: