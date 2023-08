CorSport - Cajuste-Napoli: stamattina la firma del contratto. Ci sono alcune cose da limare

Calcio Napoli - Stamattina Cajuste firmerà il contratto con il Napoli si legge sul Corriere dello Sport. Ci sono alcuni dettagli da limare ma tutto sarà risolto:

"Cajuste non ha risposto alle domande dei cronisti presenti (così fan le star…), s’è concesso giusto un paio di selfie con alcuni fan e poi s’è infilato dentro Villa Stuart dove è rimasto 3 ore per effettuare i controlli, prima di legarsi ai campioni d’Italia con un quinquennale da 1,2 milioni a stagione più bonus che però ieri sera non risultava ancora firmato. Dettagli da limare, secondo i rumors; aspetti che stamattina verranno nuovamente affrontati per essere risolti".