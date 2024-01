CorSport - Cajuste e Zielinski: le ultime sulle loro condizioni in vista della semifinale

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulle condizioni di Cajuste e Zielinski:

"L’emergenza resiste ma si fa sottile. Mazzarri ritrova Cajuste e Zielinski. Non sono al top ma saranno regolarmente in campo accanto a Lobotka. Il centrocampo delle previsioni, quello immaginato dal club in estate per questo periodo con Anguissa out per la Coppa d'Africa, si ritrova dopo il derby, quando Zielinski diede forfait per affaticamento all'ultimo e lo svedese salutò nel finale per un infortunio meno grave del previsto. Entrambi, ieri, all'Al-Awwal Park Stadium, nel giorno di vigilia, hanno svolto allenamento completo in gruppo".