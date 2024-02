CorSport - C'è un muro opaco davanti al Napoli, ADL smarrito nel proprio entertainment o compresso nelle sue invasioni un po’ barbariche negli spogliatoi

Ultime notizie Napoli - L’ultima gioia che Napoli vuol concedersi è un (meritato) tuffo nella memoria, per provare persino a se stesso d’aver vissuto. Ne parla il Corriere dello Sport in un editoriale firmato da Antonio Giordano:

“C’è una squadra (ma soprattutto un club) che si aggira per i campi, porta addosso magliette con lo scudetto, però nelle sue fattezze nulla la riconduce e né l’avvicina al suo status. Nelle analisi più scomposte e superficiali c’è la tendenza a ritenere quel capolavoro un miracolo, invece il Napoli dello scudetto è la rappresentazione di un’identità progettuale ventennale, la sintesi del valore della competenza e la dimostrazione della raffinata cultura d’un allenatore per lunghi tratti “incompreso” nella sua estrosa genialità.

Il Napoli campione d’Italia ha avuto un senso e ne ha dato a quei giorni, non è germogliato casualmente: ha sparso allegria, che ora sta diventando la più cupa malinconia, perché la preoccupazione è quel muro opaco che si staglia in vicinanza. Ascoltando le incursioni di ADL smarrito nel proprio entertainment o compresso nelle sue invasioni un po’ barbariche negli spogliatoi, la percezione di dover fronteggiare un pericolo strisciante: il vuoto del potere ideativo, il lento decadimento per l’incapacità di dire no”