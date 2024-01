CorSport - C’è il sì di Barak al Napoli! Riformulata l’offerta alla Fiorentina: prestito con obbligo

Napoli Calcio - Antonin Barak ha dato il suo placet al trasferimento in maglia azzurra si legge sul Corriere dello Sport. Il centrocampista in forza alla Fiorentina vuole il Napoli che però dovrà riformulare l'offerta iniziale presentata a Rocco Commisso. In prima battuta infatti, De Laurentiis aveva proposto un prestito con diritto di riscatto. Offerta rispedita al mittente dai viola.

Barak dice sì al Napoli

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Barak ha detto sì al Napoli. Adesso gli azzurri vogliono accelerare per avere subito il centrocampista che a Firenze non ha avuto molto spazio. Il Napoli - secondo il quotidiano - proporrà stavolta un prestito con obbligo di riscatto vincolato alla qualificazione alla prossima Champions League.