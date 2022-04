CorSport - Buttare tutto così è da sciagurati: c'è da chiedersi come abbia fatto il Napoli ad essere sullo 0-2 giocando male

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato in modo negativo il tracollo del Napoli in quel di Empoli. Una sconfitta pesante in termini di classifica ed anche di morale per gli azzurri.

"Buttare via tutto così è da pazzi, da sciagurati. Partita e scudetto, tutto nel cestino in 8 minuti, da 2-0 per il Napoli a 3-2 per l’Empoli, dal 35' al 43' del secondo tempo. Non una squadra da scudetto, ma una squadra normale e padrona di se stessa non frana in quel modo. Anche se, detto con estrema chiarezza, era difficile spiegare come e perché il Napoli fosse in vantaggio di due gol dopo 53 minuti di una partita giocata decisamente meglio dall’Empoli"