CorSport - Buone notizie per Italiano: Nzola recuperato per Napoli

Calcio Napoli - Buone notizie per Vincenzo Italiano in vista della trasferta di domani a Napoli. C'è un recupero importante per la Fiorentina come si legge sul Corriere dello Sport:

"Nzola ci sarà a Napoli: la sua assenza in Conference League, dopo essere entrato regolarmente nella lista dei convocati e poi tenuto fuori da quella del referto ufficiale di gara, è stata soprattutto una naturale forma di prudenza nei confronti del centravanti angolano che lunedì sera aveva lasciato il campo dolorante al termine di Fiorentina-Cagliari a causa di una botta al piede. I giorni di allenamento controllato (ieri compreso) e lo stop in Europa hanno consentito di eliminare l’elemento di preoccupazione: salvo indicazioni differenti per un eventuale ricomparsa del dolore, oggi Nzola si metterà regolarmente in viaggio con i compagni verso Napoli"