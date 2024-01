Napoli Calcio - Due buone notizie per Vincenzo Italiano i nvista della semifinale contro il Napoli. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Nico Gonzalez e Dodo che da ieri è tornato a tutti gli effetti in gruppo: due calciatori non banali per la Fiorentina, due che accendono i riflettori anche a migliaia di chilometri da Firenze e non a caso sono entrambi volati in Arabia per stare insieme alla squadra e sostenerla".