Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Demme: "Per il resto, Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui nella linea a quattro; Fabian, Bakayoko e Zielinski a centrocampo. In attesa del ritorno di Demme, atteso giovedì, con il Granada, confermati i sei giovanotti della Primavera convocati in Europa League".