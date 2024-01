CorSport - Brusca frenata per Barak al Napoli: la situazione

Calcio Napoli - L'affare Antonin Barak non si sblocca scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport. I contatti tra le due società proseguono, ma la sensazione è che la trattativa possa essersi definitivamente fermata per distanze, al momento, insormontabili sulla formula dell'arrivo del centrocampista della Repubblica Ceca in azzurro.

Barak al Napoli

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, il Napoli aveva offerto inizialmente 500mila euro per il prestito oneroso di Barak con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. La Fiorentina chiede invece l'obbligo di riscatto, una sorta di acquisto definitivo posticipato a luglio. De Laurentiis ha allora rilanciato modificando l'offerta in un prestito con obbligo ma condizionato solo alla Champions League. La risposta di Commisso è stata negativa.