Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport boccia totalmente l'operato di Mazzarri ieri contro il Torino:

"4. In panchina Frustalupi. Non è solo una questione di tattica e tecnica: il Napoli è senz’anima, senza riferimenti, senza gol da quattro partite. Nel secondo tempo prova anche a giocare la carta della difesa a tre, la sua, però Mazzocchi lo tradisce al volo. Una debacle continua: 7 punti in 7 partite, con 4 sconfitte, sono un ritmo da salvezza"