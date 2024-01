Napoli Calcio - Il Corriere dello Sport dà una insufficienza in pagella all'allenatore Walter Mazzarri dopo lo scialbo pareggio di ieri contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Per il tecnico di San Vincenzo c'è un 5,5 in pagella con la seguente motivazione da parte del quotidiano:

"Il 3-5-1-1 senza azzardare. Napoli rimpicciolito anche dalle sevizie del destino".