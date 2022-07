CorSport - Blitz agente Kim a Castel di Sangro: si lavora su un cavillo di natura fiscale. In giornata le visite mediche

Calciomercato Napoli - L'agente di Kim è a Castel di Sangro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Con il Napoli c'è ancora un dettaglio burocratico di natura fiscale da sistemare. Il club conta di far svolgere entro oggi le visite mediche di Kim.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Ora o mai più. Di corsa, senza sosta, faccia a faccia: l'agente di Kim Min-jae è arrivato a Castel di Sangro. Anzi all'Aqua Montis Resort di Rivisondoli, il quartier generale del Napoli: le parti hanno deciso di incontrarsi per chiudere una trattativa estenuante e dare finalmente il via libera al giocatore, fino a ieri a Lisbona, in Portogallo, con una valigia già chiusa e il passaporto in tasca.

Lui è pronto a partire per Roma e dunque a raggiungere la squadra in Abruzzo, ma prima di confermare il volo e brindare a un trasferimento e a una Champions che ha voluto a tutti i costi rinunciando all'ultima curva al Rennes del suo maestro Genesio è necessario definire ogni dettaglio burocratico. E dunque di natura fiscale".