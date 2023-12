CorSport - Bicchiere mezzo pieno, con il Braga sprazzi di Spallettismo. C'è un segnale di crescita che incoraggia

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato la vittoria del Napoli sul Braga che ha permesso agli azzurri di centrare la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il bicchiere mezzo pieno. Sprazzi di Spallettismo e il Napoli affonda il Braga, guadagnando i preziosi ottavi di Champions. Sprazzi di testa più che di gambe, poiché la condizione atletica non è esemplare, e lo vedi in alcune imprecisioni di Lobotka, nell’intermittenza di Osimhen, in qualche macchinosa progressione e nell’indeterminatezza al tiro di Kvara.

Si va avanti in Europa. E di questi tempi c’è da festeggiare. Perché gli azzurri scontano ancora tutti gli errori di una gestione estiva da dimenticare. La rapidità che faceva sublime la dotazione tecnica dei campioni di Spalletti è ancora al sessanta-settanta per cento. Ma c’è un segnale di crescita che incoraggia. E poiché tutto è bene ciò che finisce bene, si può perfino pensare che la difesa azzurra abbia tappato le sue falle nelle chiusure e nel gioco aereo. Non è vero, perché anche ieri le incertezze in lettura del gioco e in marcatura non sono mancate, ma per fortuna il Braga ha graziato Meret. E allora possiamo almeno una volta rinunciare alla tentazione di guardare il bicchiere mezzo vuoto e gioire della metà di pieno che Mazzarri ha già portato".