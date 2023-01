CorSport - Bereszynski può già essere convocato per Samp-Napoli: oggi colloquio con Spalletti

Calcio Napoli - Bereszynski potrebbe già essere convocato da Luciano Spalletti per la sfida di domani tra Samp e Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta come oggi il calciatore polacco farà le visite mediche e parlerà con il suo nuovo allenatore che dovrà decidere se includerlo già nei convocati oppure no.

Bereszynski convocato Samp-Napoli

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Bereszynski