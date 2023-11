CorSport - Berardi e la Juve promessi sposi a gennaio: operazione in stile Locatelli

Serie A - Berardi e la Juventus sono promessi sposi si legge sul Corriere dello Sport. L'operazione potrebbe andare in porto già nella sessione invernale di calciomercato:

"Berardi è l’ideale per il camaleontico Allegri, contro il quale curiosamente segnò 4 reti in un famoso Sassuolo-Milan del 2014 che portò all’esonero di Max. Visto il contratto fino al 2027, si parte da una richiesta di 30 milioni. Il precedente Locatelli, però, è incoraggiante: il centrocampista arrivò alla Continassa nel 2021 con la formula del prestito biennale gratuito, con 25 milioni da versare in tre esercizi e altri 12,5 sotto forma di bonus"