Calcio napoli - Nella lista dei nomi contattati dalla salernitana per rimpiazzare Davide Nicola c'era anche il nome di Rafa Benitez. Come si legge sul Corriere dello Sport, il presidente Iervolino ha provato in prima persona a convincere l'ex allenatore del Napoli ad accettare la proposta granata ma la risposta di Rafa è stata negativa.