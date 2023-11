CorSport - Garcia deve battere l'Union Berlino per mettere altri tre chiodi sulla panchina. Anche De Laurentiis sarebbe contento

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'importanza che riveste la gara di questa sera per il Napoli che sfiderà l'Union Berlino allo stadio Maradona. Una vittoria servirebbe a far felici tutti, De Laurentiis compreso.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport sulla gara di questa sera:

"Ma stasera, è la Champions League che lo chiede, sarà necessario durare 90 minuti, sfuggire alle trappole che pure un’avversaria reduce da dodici (12) sconfitte consecutive saprà sistemare qua e là, e in ogni zona, e poi godersi lo spettacolo, nell’immaginazione d’un ottavo di finale che potrebbe essere distante centimetri zero, magari uno: «Vogliamo vincere, come sempre, per metterci in situazione di indiscutibile vantaggio. I tifosi sono importanti e ci servirà il loro aiuto. Dobbiamo trasformare il nostro stadio in una roccaforte». E pure in un caveau, che forse è meglio: significherebbe aver fatto contento chiunque, De Laurentiis incluso, ed aver sistemato pure altri tre chiodi sulla propria panchina".