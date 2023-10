CorSport - Battere il Real significherebbe per ADL che il suo scudetto non è azzardo ma progetto

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così la gara di questa sera tra Napoli e Real Madrid allo stadio Maradona. per gli azzurri è l'occasione giusta per battere per la prima volta nella loro storia la squadra spagnola.

"Perché questa partitissima ha una dote tutta personale. Per De Laurentiis la prova che il suo scudetto non è azzardo ma progetto. Per Ancelotti il prodigio di una leadership “immortale” al confronto con la fugacità del successo calcistico. C’è poco da fare: qui si apre il ciclo del Napoli se si chiude quello del Real. O viceversa, qui si spegne l’alba del Napoli se continua il ciclo del Real.

Non tanto e non solo perché chi vince va in fuga e si candida a chiudere in testa il girone. Ma perché per quattro volte il Napoli ha accarezzato il sogno di stare alla pari con la squadra che guida il ranking mondiale della Fifa. E per quattro volte ha toccato con mano quanto quel sogno fosse velleitario".