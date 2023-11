CorSport, Barbano: "Lindstrom come Rivera nel '70, che senso ha entrare all'87'? Napoli sofferenza che rischia l'agonia"

Ultime notizie Napoli - Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, analizza Napoli-Union Berlino 1-1 sulle pagine odierne del quotidiano.

“Se questo è il Napoli, si è prodotta nel giro di pochi mesi un’involuzione che ne ridimensiona le prestazioni e le ambizioni. Il pareggio contro l’Union Berlino dice che nessuno degli obiettivi stagionali può dirsi certo. C’è un problema di tenuta fisica, il controllo della gara non è mai garantito, la squadra è lunga, il pressing è sfibrato, le geometrie incerte, la rapidità del palleggio solo un ricordo, l’affidabilità difensiva ormai un miraggio.

Alle sostituzioni eccentriche e talvolta immotivate di inizio campionato è seguita la fase delle non sostituzioni, o delle sostituzioni tardive. Come quella di Lindstrom, il giovane esterno azzurro a cui sembra toccare la sorte punitiva di Rivera negli ultimi sei minuti di Brasile-Italia del 1970. Che senso ha mettere in campo all’87’ un ventitreenne, costretto ad accumulare sulle sue spalle nessun rodaggio ma solo frustrazione?

C’è da chiedersi se sia ineluttabile assistere a una sofferenza collettiva che, cronicizzandosi e crescendo di intensità, rischia di tradursi in agonia”