Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perchè Barak non è il calciatore che serve in questo momento al Napoli: "In mezzo al campo è stato necessario ricorrere a Demme: il mediano sarebbe urgentissimo, quasi da far arrivare a Riyad, dove invece magari Napoli e Fiorentina potrebbero parlare anche di Barak (29). Ma le caratteristiche del centrocampista che serve sono diverse da quelle di Barak"