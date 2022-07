CorSport - Barça e Chelsea su Koulibaly: contromossa Spalletti

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive come Kalidou Koulibaly si appresti a diventare il nuovo capitano del napoli nella stagione 2022/23. Il difensore del Senegal sarà a Dimaro con qualche giorno di ritardo per aver giocato fino a qualche settimana fa con la sua nazionale.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Fondamentale per la crescita di questi talenti, e della squadra intera, è una figura che oggi sarà assente e che in Trentino dovrebbe arrivare strada facendo come la maggior parte dei reduci delle Nazionali: Koulibaly. Il nuovo capitano con il contratto in scadenza nel 2023 e i radar di Barça e Chelsea puntati addosso. Il signor Luciano ha già rispolverato le catene".