CorSport attacca De Laurentiis sul caso Zielinski: gestione padronale che impedisce al Napoli di aprire un ciclo

Notizie calcio. Alessandro Barbano, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha analizzato la scelta del Napoli di escludere Piotr Zielinski dalla lista Uefa.

Tra le parti in causa, c'è anche una critica diretta al presidente De Laurentiis per la gestione del caso Zielinski e di tutto il post scudetto del Napoli:

Da trampolino per la costruzione di un ciclo, di cui non si vede ancora traccia, questo appare sempre più una condizione eccezionale e difficilmente ripetibile, perché nel volgere di pochi mesi le travi di un’intera costruzione sportiva sono andate spezzandosi a una a una, causando la caduta di quell’infrastruttura societaria su cui dovrebbe-potrebbe poggiare la replicazione del successo. Una volta si vince per un acuto della qualità, esaltato dalla concomitanza di circostanze casualmente favorevoli. Ma il bis presuppone visione, organizzazione, educazione e stile che contrastano con la gestione padronale e istintiva che ispira le mosse e le esternazioni del Napoli. Una sincera autocritica sarebbe la premessa necessaria per correggere la rotta, ricostruendo, per prima cosa, un clima di pacificazione e fiducia attorno al club, con cui chiudere la stagione.