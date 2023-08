CorSport - Asse Osimhen-Di Lorenzo è tradizione consolidata: sembra di rivedere il duo Insigne-Callejon

Notizie Napoli calcio. Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen sono stati i due grandi protagonisti nella rimonta del Napoli a Frosinone, con gli azzurri che si sono importi per 3-1 nell'esordio stagionale.

L'edizione odierna de Corriere dello Sport ha elogiato proprio l'asse Osimhen-Di Lorenzo:

L'asse con Di Lorenzo, tra l'altro, è ormai una tradizione consolidata: ieri a innescarlo in entrambi i casi è stato il capitano. Capitano che ha servito proprio a Osi 6 degli ultimi 10 assist ricamati in Serie A: ormai sono una micidiale coppia consolidata; la loro è una giocata che gradualmente s'avvicina a quella di un'altra coppia storica, Insigne per Callejon.