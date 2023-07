CorSport - Annuncio Lens sul futuro di Danso: occhio a due alternative low cost

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, il Lens ieri ha dichiarato incedibile Kevin Danso. Il centrale austriaco era in cima alla lista dei nomi che il Napoli stava valutando per rinforzare adeguatamente il pacchetto arretrato orfano di Kim.

Danso incedibile

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: