CorSport - Scontri A1: scatta divieto trasferta tifosi Napoli a Salerno. Si valuta stop per altri 2 mesi

Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport il pugno duro del Viminale preannunciato dopo gli scontri tra ultras di Roma e Napoli domenica scorsa sulla A1 ha partorito il cosiddetto topolino. A quanto sembra infatti le due tifoserie avranno divieto di trasferta per Spezia, riguardo la Roma, e Salerno (in riferimento al Napoli).

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Queste partite (Spezia-Roma e Salernitana-Napoli), non a caso, non vengono citate nella determinazione, che prende in considerazione le gare tra il 13 e il 26 gennaio. L'Osservatorio ha attenzionato Napoli-Juve di domani sera - aggiungendo alle misure già previste i servizi di filtraggio con la polizia, l'accompagnamento in sicurezza degli ospiti e l'impiego di steward in trasferta - senza però prevedere alcun divieto sostanziale «tenendo conto dell'imminenza dell ’ evento e della vendita quasi ultimata dei tagliandi».

Il Casms ha due strade a disposizione: vietare a romanisti e napoletani le prossime trasferte di La Spezia e Salerno, rinviando al ministro altre valutazioni come la possibilità di un divieto di trasferta per 2 mesi a ciascuna delle due tifoserie (ipotesi su cui si sta discutendo), oppure stabilire che per i fatti di Badia al Pino a decidere sia soltanto il capo del Viminale, che probabilmente un provvedimento lo prenderà anche per dare un segnale al Paese".