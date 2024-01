Corsport annuncia: De Laurentiis domani sarà a Castel Volturno, il patron torna in Italia

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è annunciato a Castel Volturno per domani, lo scrive il Corriere dello Sport.

De Laurentiis domani a Castel Volturno, immediata vigilia della gara con la Salernitana:

“Un derby pesante che può orientare non solo l’umore ma anche la stagione: la Champions è ancora a portata di mano, nonostante i cinque punti di distacco dal quarto posto, e chi va in giro con lo scudetto meritatamente conquistato non può permettersi di avere ambizioni modeste. Però sono evaporati i primi obiettivi e l’amarezza s’avverte, è stampata tra i pensieri sparsi”