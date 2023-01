CorSport - Cheddira sarà un calciatore del Napoli! Resterà in prestito al Bari: le cifre

Calciomercato Napoli - Cheddira sarà un nuovo calciatore del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che annuncia questo nuovo arrivo in casa azzurra. L'affare è stato chiuso già in questa sessione di mercato e si concretizzerà materialmente dal luglio. Nel frattempo Cheddira giocherà in prestito per sei mesi in Puglia.

Cheddira al Napoli, le cifre

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul trasferimento di Cheddira dal Bari al napoli: