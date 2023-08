CorSport annuncia: accordo chiuso per il prestito di Gaetano al Frosinone. Saltato definitivamente Demme all'Hertha

Calciomercato Napoli - Novità importanti per quanto riguarda Diego Demme e Gianluca Gaetano. Il primo è di fatto fuori rosa ed in questi giorni si era parlato di un accordo raggiunto con l'Hertha Berlino salvo poi saltare tutto definitivamente. Per il classe 2000 invece si avvicina la cessione come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport.

Gianluca Gaetano al Frosinone

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda il futuro di Gaetano e Demme: