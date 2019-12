CorSport: Ancelotti non può rappresentare l’unico colpevole, c'è una media punti raccapricciante da retrocessione

Basta dare un’occhiata - al Napoli - per accorgersi d’essere finiti nella terra di mezzo o persino di nessuno. La Champions, il quarto posto, si perde nella nebbia che ha diffuso la Roma: dai 32 della Roma ai 21 del Napoli c’è un abisso che non si può colmare con l’ottimismo della volontà , come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Ora che anche l’ultimo alibi è sparito in una notte pavida, e che Ancelotti non può rappresentare l’unico colpevole di cui il Napoli si è disfatto, restano i numeri, che sono crudi e anche crudeli, e raccontano questa storia riscritta male - e può succedere in dieci anni - ma che va rimodellata in fretta, prima che sia troppo tardi. Davanti a cinque pareggi e tre sconfitte, nelle ultime otto giornate, ci sarebbe semplicemente da alzare le mani: media raccapricciante da retrocessione di 0,625 a partita e costringe a chiedersi cosa cambi dal martedì (o al mercoledì) al week-end e come quella stessa squadra, imbattuta in Europa, capace di vincere a Salisburgo, di pareggiare con gli austriaci in casa e poi di resistere ad Anfield, si sbricioli in campionato”