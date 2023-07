CorSport - Altamente improbabile che Zielinski vada alla Lazio: deadline fissata per oggi

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport esclude definitivamente l'arrivo di Piotr Zielinski alla Lazio:

"E' una volata tra il nipponico Daichi Kamada, svincolato di lusso dell’Eintracht Francoforte, e Arsen Zakharyan, russo del Volga (è nato a Samara), stella della Dinamo Mosca, apparso nella notte tra sabato e domenica. I due hanno scavalcato Zielinski, il sogno proibito di Sarri. De Laurentiis ha respinto l’offerta di 20 milioni più 5 di bonus.

Chiede 30 per il cartellino e tratta con il polacco il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Di che parliamo? E’ altamente improbabile possa venire alla Lazio, anche se la dead line è fissata per oggi".