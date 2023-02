CorSport - Almeno due novità nella formazione titolare del Napoli con l'Empoli: le scelte di Spalletti

Calcio Napoli - Non ci saranno molti cambi nell'undici iniziale che Luciano Spalletti ha in mente di schierare questo pomeriggio allo stadio castellani di Empoli. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, i cambi potrebbero essere due o al massimo tre rispetto alla vittoria in Champions contro l'Eintracht Francoforte.

Per la precisione, rispetto a Francoforte: in porta ci sarà Meret; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (unico diffidato) e poi Mario Rui al posto di Olivera; centrocampo con Anguissa, Lobotka ed Elmas per Zielinski; nel tridente, Lozano in vantaggio su Politano.