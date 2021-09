CorSport - Allegri vara una mini rivoluzione in vista del Napoli: attacco inedito al Maradona

Serie A - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juve potrebbe optare per un 4-4-2 contro il Napoli: "Piuttosto, data la cornice, Federico Chiesa, appena applaudito dai 15.000 del Franchi per il suo gran gol azzurro alla Bulgaria (che pure ha fruttato solo un pari), assumerà un ruolo sempre più centrale, è il caso di dire, dentro una Juventus avviata ad essere ridisegnata secondo un 4-4-2 “corsaro”. Ovviamente senza rinunciare ad alternative tattiche che Max ha sempre saputo sfruttare, con e senza trequartista. E alle contingenze da gestire, come quelle che potrebbero presentarsi alla ripresa, contro il Napoli, tali da suggerire assetti prudenti, soprattutto in difesa. Ma il ragionamento è semplice, altra qualità allegriana prediletta: se hai Cuadrado, Kulusewski, Bernardeschi, Morata, Dybala, Kean (accolto molto meglio di quanto venga detto, pur con riserva, data dal carattere “esuberante” del personaggio) e appunto Chiesa è inutile (e probabilmente controproducente) stare a palleggiare più di tanto"