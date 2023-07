CorSport - All in Napoli su Kilman: De Laurentiis ha lanciato un segnale chiarissimo al Wolverhampton

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, il Napoli ha deciso di puntare tutto sul difensore Kilman per colmare il vuoto lasciato da Kim che ormai sta per diventare un calciatore del Bayern Monaco:

"Fino in fondo, quasi a ogni costo: il difensore individuato per colmare il vuoto lasciato da Kim è lui, l'inglese di origini ucraine venuto dal futsal, ma il Wolverhampton deve abbassare le pretese e limare la richiesta di 35 milioni di sterline, 41 milioni di euro al cambio. Il club azzurro s'è già spinto a offrire 35 milioni di euro: un segnale chiarissimo della voglia di assicurarsi il giocatore. Ma i Wolves hanno un altro tipo di idea: vogliono capitalizzare al massimo".