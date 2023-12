CorSport - ADL ieri in tribuna all'Olimpico: avrà riflettuto sugli errori estivi ed un mercato non all'altezza

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Aurelio de Laurentiis ieri allo stadio Olimpico per Roma-Napoli:

"De Laurentiis, ieri all'Olimpico in tribuna, avrà riflettuto ancora e ancora su tutta la gestione dell'estate, tra addii eccellenti o eccellentissimi e un mercato decisamente non all'altezza. Gennaio dovrà portare nuova linfa, cioè acquisti funzionali alla rincorsa per rientrare nei primi quattro posti che significano Champions e ambizioni, ma nel frattempo Mazzarri dovrà dare una sterzata totale e assoluta già in vista del Monza".