CorSport - ADL ha attivato clausola rinnovo Meret fino al 2025: il futuro di Alex al Napoli resta però tutto da decidere

Il Napoli ha esercitato l'opzione rinnovo sul contratto di Meret fino al 2025. Lo conferma questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che però non chiude tuttavia ad una cessione dell'estremo difensore nella prossima sessione di calciomercato.

Il rinnovo infatti, come da clausola contrattuale, non blinda del tutto Meret. Lo scorso dicembre vi avevamo anticipato della volontà del Napoli di estendere di attivare l'opzione fino al 2025 per Meret (LEGGI QUI) per poi valutare in maniera più tranquilla il suo futuro



